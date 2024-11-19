Гимназия имени В. Н. Татищева капитально ремонтируется в Клину

В городском округе Клин по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы выполняются мероприятия по капитальному ремонту, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

МОУ Гимназия им. В. Н. Татищева по адресу: ул. Ленина, д. 18.

В настоящее время подрядной организацией завершено комплексное инструментальное обследование несущих конструкций зданий; завершены работы по демонтажу отделки внутренних помещений (полов, стен, потолков); выполнен демонтаж кровельного покрытия и отделки фасадов. Ведутся подготовительные работы: выравнивание стен цементно-песчаным раствором и устройство нового рулонного покрытия.

МОЙ Гимназия им. В. Н. Татищева — здание 1975 года постройки, площадью 5,5 тыс кв. м. Срок завершения работ — 2025 год. Обновленной школе исполнится в 2025 году 50 лет.

Недавно ход ремонта школы проверили Глава городского округа Клин Алена Сокольская и депутат Государственной думы Федерального собрания Сергей Колунов. На встрече с жителями решили, что фасад школы будет зелено-фисташковый, в тон с рядом стоящим храмом Святой Троицы. Цвет внутренней отделки родители выберут позже, рассказал Сергей Колунов по итогам поездки в Клин.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.