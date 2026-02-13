Гимназия имени Примакова в Подмосковье объявила набор на курсы арабского языка

Образовательный центр имени Шейхи Фатимы бинт Мубарак при гимназии имени Е.М. Примакова открыл дополнительный набор на дистанционные курсы арабского языка для школьников 5–11 классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Курсы арабского языка рассчитаны на начинающих и продолжающих обучение школьников. Занятия будут проходить дистанционно на интерактивной платформе.

Программу разработали эксперты Института стран Азии и Африки МГУ и других ведущих вузов России. Участники смогут не только изучить язык, но и углубить свои знания.

В рамках курса предусмотрена летняя очная стажировка в гимназии имени Е.М. Примакова, где школьники смогут применить полученные знания на практике.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о том, что президенты РФ и ОАЭ открыли центр сотрудничества в Подмосковье. Благодаря центру можно будет чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками.

«Мы создали его на базе гимназии им. Примакова. Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами», — отметил Воробьев.