Гимназия «Дмитров» в Подмосковье приняла делегацию школьников из Китая

Гимназия «Дмитров» в Дмитровском округе с 8 по 16 февраля принимала делегацию школьников и учителей из Китая в рамках международного образовательного обмена, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дмитровском округе продолжается развитие международного сотрудничества в сфере образования. С 8 по 16 февраля гимназия «Дмитров» принимала делегацию из школы города Чжаоцин (Китай). Визит был организован в рамках договора о международном обмене.

Гости из Китая познакомились с российской системой образования, посетили уроки, участвовали в языковых и творческих встречах, а также познакомились с русской кухней, народными промыслами и фольклором. В программе были занятия зимними видами спорта и традиционные народные игры.

Делегация также посетила Москву, где побывала на Красной площади, в парке Зарядье и музее Победы. Экскурсии позволили гостям узнать больше об истории России и событиях Великой Отечественной войны.

Школьники из Китая провели выходные в семьях дмитровчан, где для них организовали спортивные и познавательные мероприятия, а также поездки в музеи, океанариум и зоопарк.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что такие обмены способствуют укреплению дружбы между странами и расширяют кругозор участников.

В завершение визита гости приняли участие в праздновании Масленицы, где прошли уличные гуляния, а китайские школьники исполнили народный танец. Всем участникам вручили сертификаты международной программы обмена. Гимназия «Дмитров» и школа Чжаоцин договорились продолжить сотрудничество и готовят новые совместные мероприятия.

