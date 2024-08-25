Гигантскую тыкву вырастили в Волоколамском округе

Тыкву весом почти в полтонны вырастила дачница из Волоколамского округа Елена Шурахова. Уже сейчас гигант весит более 400 килограммов, но погода позволяет ему расти и дальше. К осени вес овоща станет намного больше, сообщили в администрации Волоколамского городского округа.

Несколько лет назад Елена с супругом приобрели небольшой участок недалеко от деревни Литвиново и начали осваивать. Первым, что хотела женщина вырастить это дыни, но не получилось. Позже она заинтересовалась гигантскими бахчевыми, о которых узнала в просторах интернета. Для этого купила две семечки, из которых получилось четыре ростка. Один из них и стал овощем рекордсменом. Остальные три получились намного меньше — примерно по сто килограммов каждая.

Елена рассказала, что еще зимой начала рассказывать соседям, что хочет вырастить огромную тыкву, но никто не мог представить, что она у меня вырастит таких размеров. Теперь возле гигантского плода собираются толпы народа, чтобы взглянуть на диковинку.

«Никто из знакомых вживую такого еще никогда не видел, впрочем, как и мы сами. Наша тыква стала местной достопримечательностью. В гости заходят не только соседи, но даже незнакомые нам люди, которые наслышаны о нашей тыковке. Хотят увидеть своими глазами. Особенно наш урожай радует детей. Они так и норовят забраться на нее и скатиться, как с горки», — рассказала Елена Шарахова.

На следующий год Елена планирует вырастить тыкву еще больших размеров.

Кроме этого, у огородницы поспели несколько арбузов по 50 килограммов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.

