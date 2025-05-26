Гигантский протуберанец на Солнце вызвал ажиотаж среди ученых

Солнечная «птица», которая поднялась на рекордные 2,5 миллиона километров над поверхностью Солнца, — гигантский протуберанец, сообщает РБК.

Этот плазменный гигант, превосходящий Землю в десять раз, был снят 24 мая телескопами LASCO в момент, когда выброс двигался в сторону от нашей планеты.

Физик-ядерщик Евгений Анпилогов объяснил, что наблюдаемое явление — типичный, но невероятно мощный протуберанец, возникший на фоне приближающегося пика солнечной активности.

«Сейчас Солнце вступает в самый интенсивный период своего 11-летнего цикла. Этот выброс холодной плазмы, который мы видим, уже побил все рекорды по дальности и масштабам», - отметил ученый.

Пока одни ученые восхищаются космическим спектаклем, другие следят за серией мощных вспышек, включая событие класса X1.1, зарегистрированное накануне. Однако именно «Птица» привлекла всеобщее внимание, демонстрируя, какие сюрпризы может преподносить наша звезда в период своей максимальной активности.