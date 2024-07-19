Гигантские фигуры и фотозоны: Международный день шахмат проведут в Петербурге

20 июля, в Международный день шахмат, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге реконструируют шахматную партию с живыми фигурами на гигантских клетках. Участники — знаменитые гроссмейстеры, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Отдельные активности администрация района готовит для детей: их внимание привлекут шатер интеллектуальных викторин и мастер-класс по изготовлению шахматных фигурок и закладок для книг «Питерские котики». На площадке также организуют несколько фотозон: «В мире шахмат», «Застывшее время» и «Вечерний Санкт-Петербург».

Команда кинотеатра «Аврора» проведет для всех желающих лекцию о том, какую роль шахматы сыграли в мировом кинематографе.

«Проведем сеанс одновременной игры на 16 досках, соперниками гроссмейстера Максима Матлакова будут юные шахматисты, которые занимаются в спортивных школах города», — рассказали журналистам в Федерации шахмат Северной столицы.

Ровно 100 лет назад, в июле 1924 года, на Дворцовой прошел подобный матч живых шахмат — тогда более 5 тысяч зрителей наблюдали за партией Красного флота и Красной армии.