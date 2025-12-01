Гигантская стая птиц атаковала Екатеринбург

сегодня в 13:32

Огромная стая свиристелей атаковала Екатеринбург. Маленькие яркие птицы сидят на проводах, антеннах и крышах жилых домов. Особенно они привлекают внимание, когда все вместе кружат в небе, сообщает E1.RU .

Ситуацию с «птичьим нашествием» в городе прокомментировала орнитолог, кандидат биологических наук Нина Садыкова. Она назвала скопление свиристелей нормальным явлением.

«Свиристели в период зимних кочевок могут образовывать гигантские стаи. Их особо ничем не подкормишь — они сами питаются рябиной, дикими яблочками, боярышником и прочим», — рассказала Садыкова.

Иногда свиристели целыми стаями падаю замертво на землю. Это происходит весной, когда птицы объедаются забродившими ягодами.

Ранее российская госкорпорация Neiry провела успешные испытания стаи голубей с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы самостоятельно вернулись в лабораторию после тестового полета.

