Птицы с имплантами успешно провели первый полет

Птицы самостоятельно вернулись в лабораторию после тестового полета. Технология биодронов отличается от классических беспилотников естественным питанием и независимостью от аккумуляторов, что значительно увеличивает время работы и дальность действий.

Разработчики планируют применять чипированных голубей для мониторинга критической инфраструктуры: линий электропередачи, газораспределительных узлов и других объектов. Основатель Neiry Александр Панов отметил универсальность технологии — для различных задач могут использоваться вороны, чайки или альбатросы. По словам разработчиков, импланты не нарушают естественный образ жизни птиц и не сокращают их продолжительность жизни.

Испытания десятков голубей продолжаются в Москве, в перспективе часть птиц будет направлена в регионы.

