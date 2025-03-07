Гифки и картинки: эксперт рассказал о новой схеме мошенничества в Telegram

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович заявил об очередном новом способе мошенничества в Telegram: злоумышленники присылают пользователям гифки, картинки и видео, которые затем оказываются опасными приложениями.

«Чаще всего мошенники работают по простой схеме: под видом изображения подсовывают приложение. Причем вы видите название ссылки, оно может выглядеть как картинка, точка, GIF. На самом деле, это — вредоносное приложение», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

При нажатии на картинку оно начинает работать на смартфоне: может украсть учетную запись, заставить набрать логин или пароль, открыть фишинговый сайт.

Масалович напомнил, что в интернете нельзя забывать о правилах цифровой гигиены. Не рекомендуется скачивать программы и приложения из непроверенных источников. Следует поставить на устройство проверенный антивирус.