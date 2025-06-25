Гидрометцентр РФ: ветер с порывами до 15 м/с будет в Московском регионе 25 июня

Днем 25 июня в Москве и области будет от 18 до 20 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В среду в Московском регионе ожидается облачная погода. Будет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер южный с переходом в западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее жителей Москвы призвали вести себя внимательно из-за непогоды, которая ожидается в столице 25 июня. Ветер будет сильный, поэтому не рекомендуется стоять под деревьями или парковать неподалеку от них автомобили.