Гидрометцентр РФ: ветер до 10 м/с будет в Московском регионе 8 мая

Днем 8 мая в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 1 до 3 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами могут выпасть небольшие осадки по области — мокрый снег и дождь. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее специалисты прогностического центра «Метео» выяснили, что 9 мая в Московском регионе будет прохладно. Температура воздуха будет не выше 10 градусов тепла.