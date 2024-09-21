Гидрометцентр РФ: в Московском регионе будет ветер до 15 м в секунду 21 сентября

Днем 21 сентября в Москве и области будет от 19 до 21 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность. Дождя не будет. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 метров в секунду. Местами будут порывы до 15 м/с.

Ночью в Московском регионе будет от шести до восьми градусов тепла. Ожидается переменная облачность, дождя не будет. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее россиянам дали советы по подготовке дачного участка к зиме. Дома и землю нужно обрабатывать от грызунов.