Гидрометцентр РФ: в Московском регионе будет до 27 градусов тепла 27 мая

Днем 27 мая в Москве и области ожидается от 25 до 27 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Во вторник днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью 27 мая в Москве и области будет от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее пресс-служба Минтранса Подмосковья призвала автомобилистов проявлять аккуратность на дорогах в жаркую погоду. В первую очередь, нельзя садиться за руль, если чувствуется недомогание.