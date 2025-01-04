Гидрометцентр РФ: снег и гололедица придут в Московский регион 4 января

От четырех до двух градусов ниже нуля будет днем в Москве и области 4 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Ветер юго-западный и южный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе будет от семи до пяти градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности до 7 января. Его ввели в связи с гололедицей.