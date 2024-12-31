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Гидрометцентр РФ: снег и гололедица придут в Московский регион 31 декабря

В последний день 2024 года в Москве и области будет от одного до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем в Московском регионе ожидается облачная погода, мокрый снег, дождь и гололедица. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/с.

Ночью в Москве и области будет от пяти до трех градусов мороза. Ожидается гололедица и снег. Ветер западный, юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее в Москве и области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он продлится до 23:00 7 января.