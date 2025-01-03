Гидрометцентр РФ: снег и гололедица придут в Московский регион 3 января

Днем в пятницу в Москве и области будет от трех до одного градуса ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем 3 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью будет от семи до пяти градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода, снег и гололедица. Ветер юго-западный и южный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе до 7 января действует «желтый» уровень погодной опасности. Он был объявлен в связи с гололедицей.