Гидрометцентр РФ: снег и гололедица будут в Московском регионе 9 апреля

Днем 9 апреля в Москве и области будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе в среду будет облачная погода. Ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от пяти до трех градусов мороза. Будет облачно, небольшой снег. Местами ожидается гололедица. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков допустил, что в мае и июне в Москве снова могут пройти снегопады.