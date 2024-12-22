Гидрометцентр РФ: сильная гололедица будет в Московском регионе 22 декабря

Днем в воскресенье в Москве и области будет от трех до одного градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

22 декабря в Московском регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Будет гололедица. Ветер юго-западный и южный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от шести до четырех градусов ниже нуля. Ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер юго-восточный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее грумер Елена Рогова порекомендовала одевать в холода собак мелких пород — йоркширских терьеров и чихуахуа. Вещи нужно выбирать комфортные, но теплые.