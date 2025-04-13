Гидрометцентр РФ: осадки будут 13 апреля в Московском регионе

Днем в Москве и области ожидается от 7 до 9 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе в воскресенье будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидается выпадение небольшого количества осадков. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от нуля до двух градусов мороза. Ожидается переменная облачность, без осадков. По области местами может появиться гололедица. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд сказал, что тепло до 20 градусов ожидается в Москве 17 апреля.