Гидрометцентр РФ: осадки будут 13 апреля в Московском регионе
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Днем в Москве и области ожидается от 7 до 9 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В Московском регионе в воскресенье будет облачная погода с прояснениями. Местами ожидается выпадение небольшого количества осадков. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду.
Ночью в Москве и области будет от нуля до двух градусов мороза. Ожидается переменная облачность, без осадков. По области местами может появиться гололедица. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд сказал, что тепло до 20 градусов ожидается в Москве 17 апреля.