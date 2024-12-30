Гидрометцентр РФ: мокрый снег и гололедица придут в Московский регион 30 декабря

Днем в понедельник в Москве и области будет от одного до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Днем 30 декабря в Московском регионе будет облачная погода, умеренные осадки в виде мокрого снега и гололедица. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 м/c.

Ночью 30 декабря в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки с гололедицей. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. Он продлится до 23:00 7 января.