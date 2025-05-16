Гидрометцентр РФ: гроза и ветер до 16 м/с будут в Московском регионе 16 мая

Днем 16 мая в Москве и области будет от 19 до 21 градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В пятницу днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Ожидается кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, местами будут порывы до 16 м/с.

Ночью в Москве и области ожидается от 7 до 9 градусов тепла. Будет облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее экономист Игорь Варьяш рассказал, что весенние заморозки действительно повредили урожай в некоторых регионах РФ. Однако это вряд ли приведет к значительному росту стоимости продуктов.