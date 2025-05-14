Экономист рассказал о влиянии майских заморозков на стоимость продуктов

Весенние заморозки, повредившие урожай в ряде российских регионов, не приведут к значительному росту цен на продукты. Доктор экономических наук, почетный профессор Финансового университета при правительстве РФ Игорь Варьяш рассказал, что похолодание, которое наблюдалось в апреле и мае, затронуло урожайность некоторых сельхозкультур.

По данным СМИ, из-за заморозков в России утрачено около 12% посевов сахарной свеклы. Сильнее всего пострадали Белгородская, Липецкая и Курская области. Кроме того, под угрозой оказались фруктовые деревья в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму — речь идет об абрикосах, черешне, персиках и сливах.

Тем не менее, по словам эксперта, серьезных оснований для паники нет. Россия — страна с разными климатическими зонами, и неурожай в одном регионе может компенсироваться более благоприятной ситуацией в другом.

«Мы уже 30 лет живем в условиях неустойчивого земледелия, но система адаптировалась. Даже в прошлом году при плохой погоде удалось сохранить экспорт зерновых культур», — отметил Варьяш.

Кроме того, он подчеркнул, что большинство овощей сегодня производится в теплицах, которые не зависят от погодных условий и работают круглый год.

Что касается фруктов, то, даже если часть урожая будет утрачена, Россия сможет компенсировать дефицит за счет импорта.

«Если своих фруктов не хватит, докупим у партнеров. Повода для тревоги я не вижу», — заключил экономист в эфире радио Sputnik.