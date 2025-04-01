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Гидрометцентр РФ: дождь и ветер придут в Московский регион 1 апреля

Днем 1 апреля в Москве и области будет от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Во вторник днем в Московском регионе ожидается дождь. Ветер северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от четырех до шести градусов тепла. Ожидается облачная погода и дождь. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее омбудсмен в сфере московского ресторанного рынка Сергей Миронов заявил, что летние веранды в кафе столицы заработают в апреле.