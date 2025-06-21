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Гидрометцентр РФ: дождь и ветер до 16 м/с будут в Московском регионе 21 июня

Днем 21 июня в Москве и области будет от 16 до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В субботу днем в Московском регионе ожидается небольшой дождь. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду. Возможны порывы до 16 м/с.

Ночью 21 июня будет от шести до восьми градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений от двух до семи метров в секунду.

Ранее пресс-служба Минтранса Подмосковья порекомендовала автомобилистам проявлять бдительность на дороге во время дождя. Важно снизить скорость, увеличить дистанцию и не совершать резких маневров.