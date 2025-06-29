Гидрометцентр РФ: дождь и сильный ветер будут в Московском регионе 29 июня

Днем 29 июня в Москве и области ожидается от 20 до 22 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Московском регионе в воскресенье будет облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 10 до 12 градусов тепла. Ожидается облачная погода, дождь. Ветер западный, северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 м/с.

Ранее метеоролог Михаил Леус заявил, что в июле в Центральной России будет и прохлада, и аномальная жара. При этом в начале месяца средняя температура воздуха ожидается ниже нормы.