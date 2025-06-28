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Метеоролог Леус: в июле в центральной России будет и прохлада, и аномальная жара

В июле в Центральной России будет и прохлада, и аномальная жара. В начале месяца средняя температура воздуха окажется ниже нормы, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К середине июля будут преимущественно теплые погодные процессы. В регион придет умеренная жара.

В конце месяца теплая аномалия будет уменьшаться. Показания термометров поэтапно снизятся до уровня меньше многолетних показателей.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительному прогнозу Gismeteo, в июле в Московском регионе будет погода с переменной облачностью. Ясных дней будет два — 2 и 3 июля.