Гидрометцентр РФ: дождь и гололедица будут в Московском регионе 27 января

Днем 27 января в Москве и области будет от четырех до шести градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В понедельник в Московском регионе будет облачно. Ожидается небольшой дождь, гололедица. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от нуля до двух градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гололедица. Ветер юго-западный и южный от трех до восьми метров в секунду.

Ранее в Москве и области объявляли «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.