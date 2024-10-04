Гидрометцентр РФ: дождь и 14 градусов тепла будут в Московском регионе в пятницу

Днем 4 октября в Москве и области будет от 14 до 16 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается облачность и дождь. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе ожидается от 8 до 10 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер западный с переходами на северный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы пожаров. Ограничение действует до 12:00 4 октября.