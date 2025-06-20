Гидрометцентр РФ: дождь будет идти 20 июня в Московском регионе

Днем 20 июня в Москве и области будет от 16 до 18 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В пятницу днем в Московском регионе будет облачная погода, дождь. Ветер северо-западный, северный от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее 19 июня в Москве были сильный дождь и гроза. Также там дул сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.