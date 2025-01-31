Гидрометцентр РФ: 4-6 градусов тепла будет в Московском регионе 31 января

В Москве и области 31 января днем будет от четырех до шести градусов тепла, погода облачная с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В Московском регионе днем в пятницу осадков не ожидается. Ветер юго-западный от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от одного до трех градусов тепла. Ожидается облачная погода и небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Московской области из-за теплой погоды ежи могут выйти из зимней спячки.