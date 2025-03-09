Гидрометцентр РФ: 11 градусов тепла и ветер будут в Московском регионе 9 марта

Днем в воскресенье в Москве и области ожидается от 9 до 11 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух градусов мороза до нуля. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений от трех до восьми метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой погоды скворцы возвращаются в Москву раньше времени.