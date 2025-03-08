Гидрометцентр РФ: 10 градусов тепла будет в Московском регионе 8 марта

Днем в субботу в Москве и области будет от 8 до 10 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

8 марта в Московском регионе будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от двух до четырех градусов тепла. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.

Ранее пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщила, что сезон аллергии в 2025 году стартовал раньше обычного. Причиной этому стала слишком теплая зима и маленький снежный покров, который уже почти растаял.