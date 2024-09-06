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Гидрометцентр: пожарная опасность сохранится в Московском регионе до 10 сентября

В Московском регионе желтый уровень опасности продлится до 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Высокая пожарная опасность будет сохраняться в Москве до 00:00 10 сентября. В области пожарная опасность четвертого класса продлится столько же.

В Подмосковье IV класс пожарной опасности привел к появлению некоторых запретов. С 6 по 12 сентября там начали действовать ограничения на посещение россиянами лесов.

Ранее в Подмосковье объявляли о том, что IV класс пожарной опасности продлится с 6 по 8 сентября. Местных жителей попросили сообщать в 112 о случаях возникновения возгорания.