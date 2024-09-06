На всей территории Подмосковья 6–8 сентября ожидается высокая пожарная опасность

В пятницу на всей территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

7 и 8 сентября на всей территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 21-24 градуса, ночью — 14-15 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.