Гидрометцентр: от 12 до 14 градусов тепла будет в Московском регионе 14 апреля

Днем в понедельник в Москве и области будет от 12 до 14 градусов тепла. Ветер южный, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

14 апреля днем в Московском регионе ожидается малооблачная погода. Дождя и снега не будет. Скорость ветра — от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от пяти до семи градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее МЧС РФ сообщало, что в Подмосковье с 00:00 до 09:00 14 апреля будет густной туман. Видимость снизилась до 300 метров.