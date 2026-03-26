Гидролог оценил риск паводка на Ямале

Критической ситуации этой весной в ЯНАО не прогнозируется, однако ледовые заторы на Надыме, Пуре и Тазе могут вызвать локальные подъемы уровня воды, сообщает «Север-Пресс» .

Доцент Уральского федерального университета, кандидат географических наук, гидролог Дмитрий Клименко рассказал, что вскрытие рек ожидается во второй-третьей декаде мая — ближе к 20–30 числам.

«Вскрытие рек ожидается во второй-третей декаде мая — к 20-му, а то и 30-му числу. На ряде рек — Надым, Пур, Таз — в период весеннего половодья и таяния ледяного покрова возможно формирование ледовых заторов, которые могут приводить к дополнительным подъемам уровня воды», — рассказал специалист.

По его словам, на ситуацию могут повлиять и осадки. Дождь ускорит разрушение снежного покрова и привнесет запас тепла, а снег увеличит объем талых вод.

Синоптик Александр Ильин отметил, что морозы на Ямале сохранятся почти до конца первой декады апреля, на юге региона будет немного теплее. По прогнозу, 29 марта в Салехарде вновь ожидается минусовая температура.

Более точный прогноз паводка специалисты подготовят в первой половине апреля. Тогда станет ясно, где возможны опасные подъемы воды. Ранее в Салехарде 24 марта зафиксировали температурный рекорд: воздух прогрелся до +6,7 градуса.

