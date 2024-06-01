Герой России Корольков поздравил страну с Днем защиты детей

Герой Российской Федерации, офицер запаса, гвардии полковник Аркадий Корольков 1 июня напомнил родителям, что счастливое детство зависит во многом от взрослых, а детям пожелал расти в любви и заботе, пишет 360.ru .

«Этот праздник существует более 70 лет, но не потерял своей актуальности и важности. Особенную символичность этот день приобретает в 2024 году, который в России объявлен Годом семьи. И мы все помним, что чужих детей не бывает. Если сегодня уделять им внимание, прививать чувства патриотизма и благодарности, в будущем это принесет хорошие плоды», — подытожил Корольков.

Взрослым Корольков напомнил, что безопасность детей и их будущее находится, в первую очередь, в руках старшего поколения. Он напомнил, что подрастающих дошкольников и школьников нужно оберегать, заботиться и любить.

Ранее власти Москвы поздравили жителей и гостей столицы с Международным днем защиты детей. В городе стараются сделать все возможное, чтобы младшему поколению было интересно, безопасно и можно было развиваться.