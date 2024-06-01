В Москве продолжают заботиться о самом лучшем детстве для детей Общество сегодня в 11:32 Фото - © Сайт мэра Москвы

В столице продолжат заботиться о том, чтобы у детей было самое лучшее в мире детство, поскольку они - самое дорогое в жизни, настоящее и будущее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей. По его словам, юным москвичам отдают любовь, окружают лаской и вниманием. В городе стремятся делать все, чтобы дети выросли умными, добрыми и счастливыми. Мэр пожелал в праздник крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного летнего отдыха.