Герой мема «Х** с горы» набрал 100 тыс подписчиков, играя на пианино

Герой мема «Х** с горы», который показывал на видео технику гроула, стал популярен спустя 20 лет как блогер. Он набрал 100 тыс. подписчиков на YouTube благодаря обучающим роликам игры на пианино, сообщает Mash .

В 2006 году петербуржец Михаил Прошин опубликовал на YouTube видео, продемонстрировал свое умение гроулить (техника экстремального вокала, применяемая металлистами). В ролике он говорил, что хочет попасть в рок-группу.

Однако тогда пользователи в Сети отнеслись к нему неблагосклонно. На Михаила обрушалась тонна хейта и критики. Ему заявляли, что он ничего не добьется, никакая музыкальная карьера ему не светит и что он «х** с горы».

Более того, о ролике узнали в школе, где учился парень. На одном из уроков учитель по истории внезапно начал рычать, как бы передразнивая Михаила.

Несмотря на весь хейт, молодой человек продолжил свою карьеру музыканта, а еще стал популярным блогером и преподавателем. Михаил набрал 100 тыс. подписчиков благодаря обучающим роликам игры на пианино и получил серебряную кнопку на YouTube.

Ранее стало известно, что герой мема «Пацан к успеху шел» после тюрьмы купил Porsche и занялся бизнесом. Еще он женился и завел ребенка.

