Герои «Союзмультфильма» появятся в игре «Зима в Москве»

Герои «Союзмультфильма» появятся в игре с дополненной реальностью «Зима в Москве». Персонажи их любимых советских мультфильмов появятся на камере смартфона на достопримечательностях, фестивальных площадках и в парках, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Благодаря современным технологиям герои „Союзмультфильм“ могут встречаться со своими зрителями в самых разных сферах жизни: вместе с ними теперь можно учиться, отдыхать, путешествовать и многое другое», — сказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Игра с дополненной реальностью работает на базе приложения сервиса Russpass. Волка из «Ну, погоди!», Карлсона, попугая Кешу и других персонажей можно будет поймать на камеру смартфона. Позднее к персонажам добавятся Винни-Пух и Пятачок, кот Матроскин, котенок Гав, Громозека и другие.

Присоединиться к игре все желающие могут до 28 февраля. Для этого необходимо загрузить приложение Russpass, а после регистрации открыть карту Москвы с локациями, где обитают герои «Союзмультфильма».

Ранее стало известно, что все желающие могут озвучить мультфильм на фестивале «Путешествие в Рождество», который продлится до 12 января в Москве.