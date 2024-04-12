Германия призвала своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан покинуть территорию Ирана. Это связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке.

«Вместе с нашими партнерами мы сейчас делаем все возможное, чтобы не допустить эскалации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке по дипломатическим каналам», — говорится на странице МИД ФРГ в соцсети Х (бывший Twitter).

В ведомстве добавили, что находящимся в регионе немцам необходимо обратить внимание на инструкции МИД по безопасности. На сегодняшний день действует предостережение о поездках в Иран, Израиль и Палестину, а для Ирана еще существует требование покинуть страну.

Ранее стало известно, что Иран атакует войска США при попытке вмешаться в конфликт с Израилем. Тегеран передал сообщение американскому лидеру Джо Байдену через несколько арабских стран.