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Писториус: Германия планирует обучить еще 10 тыс украинских военных в 2025 году

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия запланировала в этом году обучить 10 тыс. бойцов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости .

«Мы продолжим обучение украинских солдат в новом году», — сказал Писториус перед встречей контактной группы на базе «Рамштайн».

Он напомнил, что с ноября 2022 года в ФРГ обучили свыше 19 тыс. бойцов украинской армии в рамках 500 учебных модулей.

Ранее на базе «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят еще один пакет военной помощи Украине объемом 500 млн долларов.