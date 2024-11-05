Герб и флаг Кузьминок могут изменить из-за желто-голубой символики

Власти московского района Кузьминки планируют поменять цвета флага и герба. Сейчас они желто-голубые и напоминают украинскую символику, сообщает «Осторожно, Москва» .

Положение о том, что флаг и герб Кузьминок поменяют на темно-желто-красный, появилось на портале муниципального округа. Помощник главы района Алана Калабекова уверяет, что ребрендинг провели из-за несоответствия символики.

Геральдический совет решил, что лебеди были нарисованы некачественно. Их заменили, а флаг окрасили в темно-желто-красный цвет. Помощник главы муниципального округа сказал, что со спецоперацией и символикой Украины решение провести ребрендинг никак не связано.

Ранее полиция задержала уроженца Винницкой области в Москве. У него на российском паспорте была обложка с украинским трезубцем.