Генштаб ВСУ: обстановка на фронте сложная и напряженная
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали сложной и напряженной обстановка на всей линии боевого соприкосновения с российской армией.
Обстановка на всей линии боевого соприкосновения с РФ остается сложной и напряженной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), признали в украинском Генштабе.
«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в соцсети в Facebook.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала проведения спецоперации потери ВСУ составили менее 80 тыс. военнослужащих.
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