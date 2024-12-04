сегодня в 20:55

Генштаб ВСУ: обстановка на фронте сложная и напряженная

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали сложной и напряженной обстановка на всей линии боевого соприкосновения с российской армией.

Обстановка на всей линии боевого соприкосновения с РФ остается сложной и напряженной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), признали в украинском Генштабе.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в соцсети в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала проведения спецоперации потери ВСУ составили менее 80 тыс. военнослужащих.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.