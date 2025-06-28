Генпрокурор Венесуэлы Сааб: нельзя отрицать существование международных мафий

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Сааб и генпрокурор Анголы Элдер Фернанду Питта Грош рассказали о том, существует ли в современном мире международная мафия, сообщает РБК .

Тарек Сааб отметил, что отрицать существование мафии нельзя. Эти преступники связаны с наркотрафиком, торговлей людьми и оружием. Такие организации не знают границ и стремятся укорениться по всему миру.

Так, сейчас существуют итальянские мафии «Коза Ностра» и «Каморра», китайские триады, японская якудза и т. д. Они годами укрепляли свою структуру и теперь внушают страх многим государствам, добавил эксперт.

Также Сааб заявил, что в его стране не зафиксировано присутствие русской мафии. А Москва и Каракас сотрудничают вместе, чтобы предотвратить проникновение преступных организаций.

Элдер Фернанду Питта Грош отметил, что в Анголу после 2022 года въехали различные группировки, превратившиеся в преступные. Они действуют на организованном и транснациональном уровне в криминальной среде, но их нельзя назвать мафией в прямом смысле. В основном они импортируют контрабанду. Он также добавил, что в стране нет русской мафии.

Ранее крестные отцы сицилийской мафии пожаловались на зумеров-новобранцев. Так, глава «Коза ностры» Джанкарло Романо выразил недовольство «жалким» уровнем их подготовки.