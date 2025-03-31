Генпрокуратура РФ просит Верховный суд приостановить запрет «Талибана»*

сегодня в 16:08

Генпрокуратура направила иск в Верховный суд России с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан»* в стране, сообщает «Интерфакс» .

Иск принят в производство. Суд рассмотрит его 17 апреля в 14:00. При этом дело будет идти в закрытом режиме.

В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предусматривается механизм временного приостановления запрета деятельности террористической организации.

В случае, если суд приостановит запрет деятельности «Талибана»*, то движение исключат из перечня запрещенных.

*Организация признана в России террористической и запрещена.