Генпрокуратура РФ признала НПО Recorded Future нежелательной из-за кибератак

сегодня в 08:23

Генеральная прокуратура РФ признала неправительственную организацию из Соединенных Штатов Recorded Future (RF) нежелательной. Она совершала кибератаки против РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Recorded Future* — НПО из США, которая занимается кибербезопасностью. Ее создали в 2009 году в американском штате Массачусетс. Финансирование организация получает от американских корпораций. Отделы есть в Японии, Великобритании, Сингапуре и Швеции.

Recorded Future*, по данным Генпрокуратуры, занимаются обработкой, аналитикой и поиском информации, в том числе в даркнете.

RF* работает с ЦРУ и разведками стран Запада. Еще НПО помогает вести пропагандистский конфликт против РФ.

Через некоторое время Recorded Future* добавят в список нежелательных иностранных неправительственных организаций Минюста РФ. Пока ее в перечне нет.

Ранее генпрокуратура России признала «Храм Сатаны»* нежелательной организацией.

*Организация признана нежелательной в России.