«Храм Сатаны» официально стал нежелательной организацией в России

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«Храм Сатаны» был зарегистрирован в 2012 году. Его основатели — выпускники Гарварда. У «храма» более 10 млн последователей, 23 отделения в США, Австралии, Канаде, Финляндии, Германии и других государствах.

Организация продвигает псевдонаучные теории, оккультные практики, поддерживает экстремистские и террористические движения. Ее участники используют сатанинскую символику, чтобы дискредитировать духовно-нравственные ценности.

Генеральная прокуратура России утверждает, что участники «Храма Сатаны» призывают к свержению конституционного строя в РФ, оправдывают насилие и собирают деньги для ВСУ при поддержке властей США.

При этом, согласно учредительным документам, TST борется за гражданские свободы, справедливость, человеколюбие и занимается научными исследованиями.