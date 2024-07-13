Генпрокуратура проверит рэпера Кишлака на пропаганду ЛГБТ*

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пожаловался в Генпрокуратуру на рэпера Максима Фисенко, известного как Кишлак, за пропаганду ЛГБТ*, сообщает Baza .

Бородина возмутили названия песен исполнителя: bisexual from the village, «писък» и другие. Он заявил, что у творчества Кишлака — «ярко выраженная ЛГБТ* направленность». Общественник добавил, что рэпер не достоин выступать на VK Fest в субботу.

Кроме того, Бородину не понравилась пикантная фотография Фисенко, опубликованная в соцсетях.

Виталий Бородин требует организовать проверку Кишлака по фактам пропаганды ЛГБТ* и вербовки в деятельность экстремистской организации.

Не так давно одно из выступлений рэпера уже было сорвано — до начала концерта на площадку в Омске зашли 5 мужчин и заявили, что шоу не будет. Потом пришли в гримерную, избили Кишлака и организаторов, а еще залили артиста из перцового баллончика.

*Международное общественное движение признано в РФ экстремистской организацией.