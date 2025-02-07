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Генпрокуратура подала иск к экс-главе «Роснефти» и 7 кипрским компаниям

6 февраля Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Сахалина с иском к экс-главе «Роснефти» Сергею Богданчикову, основателю финансовой группы GHP Марку Гарберу, а также к семи кипрским компаниям, сообщает РБК .

Детали претензии не раскрываются. Однако известно, что ранее Генпрокуратура в таких же исках требовала обратить активы фирм в доход государства.

7 февраля надзорное ведомство обратилось в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер.

Кипрские компании, к которым предъявлен иск, — Calmco holding, Olycrown limited, Panlow services, Cypcoservice, Fontpark limited, Ilion nominees, Elpico nominees.

Ранее суд арестовал все активы группы компаний «Домодедово» по иску Генпрокуратуры РФ. Надзорное требование просит передать воздушную гавань под контроль государства.